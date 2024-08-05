В «Крыльях Советов» рассказали о кредите доверия Осинькину на фоне неудачного старта в РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко перед матчем 3-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3) ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру самарского клуба Игорю Осинькину на фоне неудачного старта в РПЛ.

«Кредит доверия у Осинькина? На прошлой неделе председатель совета директоров высказался в поддержку главного тренера. Но говорить в таком контексте после двух туров неправильно», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Таким образом, команда Игоря Осинькина проиграла третий матч подряд в РПЛ. На старте сезона у самарского клуба уже четыре неудачи подряд.