Российская Премьер-Лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 5 августа, матчем «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) завершился 3-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 3-го тура РПЛ:

«Акрон» — «Динамо» М — 0:2;

«Зенит» — «Ростов»— 5:0;

«Рубин» — «Химки» — 2:3;

ЦСКА — «Оренбург» — 5:1;

«Факел» — «Краснодар» — 0:0;

«Динамо» Мх — «Пари НН» — 0:1;

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:5;

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0.

Таким образом, по итогам 3-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший семь очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся самарские «Крылья Советов» и «Факел» из Воронежа.