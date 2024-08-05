Манфред Угальде: партнеры мне помогают, и я обрёл уверенность

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде высказался о матче с «Крыльями Советов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0).

«Думаю, что у нас сейчас хорошая игровая идея. Партнёры мне помогают, и я обрёл уверенность. Когда приезжают такие футболисты, как Барко… Он очень нам помогает. Надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним. Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле», — сказал Угальде в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.