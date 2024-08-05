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Манфред Угальде: партнеры мне помогают, и я обрёл уверенность

Манфред Угальде: партнеры мне помогают, и я обрёл уверенность
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Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде высказался о матче с «Крыльями Советов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Думаю, что у нас сейчас хорошая игровая идея. Партнёры мне помогают, и я обрёл уверенность. Когда приезжают такие футболисты, как Барко… Он очень нам помогает. Надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним. Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле», — сказал Угальде в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

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