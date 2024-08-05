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«Крылья Советов» в четвёртый раз в своей истории проиграли три первых матча РПЛ

«Крылья Советов» в четвёртый раз в своей истории проиграли три первых матча РПЛ
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«Крылья Советов» уступили «Спартаку» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Крылья Советов» в четвёртый раз в своей истории проиграли три первых матча РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

Кроме этого сезона, самарская команда проигрывала первые три встречи в сезоне-1992, сезоне-2010, сезоне-2021/2022.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ подопечные Игоря Осинькина разгромно проиграли «Зениту» со счётом 0:4. В следующем туре «Крылья Советов» уступили «Ростову» со счётом 1:3.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

Турнирная таблица РПЛ
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