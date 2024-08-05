Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: мысли об отставке не посещают

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче со «Спартаком» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0).

«Мы поговорили уже с ребятами прямо на поле, поэтому я достаточно спокоен. Нужно было обозначить проблему. Не так нежно должны говорить, но ребята тоже высказались, понимая, что нужно что‑то менять. У нас же журналисты не помнят, с кем мы играли, никто не помнит, что мы проиграли «Зениту», «Спартаку», зато помнят, сколько мы пропустили и проиграли. Надеюсь, будем играть лучше.

Мысли об отставке не посещают. У нас была высказана полная поддержка на любом уровне. Мы понимали, что «опаздываем» в сезон, не всё зависело от нас. Сейчас ведётся огромная работа, в силу многих причин она не была проведена раньше. Не так легко комплектоваться», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».