Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.