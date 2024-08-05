Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Материалы по теме
Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?
Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android