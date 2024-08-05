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«Арсенал» вырвал победу в концовке матча с «Енисеем» в 4-м туре Первой лиги

«Арсенал» вырвал победу в концовке матча с «Енисеем» в 4-м туре Первой лиги
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Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Игра закончилась победой «Арсенала» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
05 августа 2024, понедельник. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Шипунов – 7'     1:1 Липовой – 22'     2:1 Цараев – 90+6'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Енисея» Тимофей Шипунов. На 22-й минуте забил полузащитник тульского «Арсенала» Данил Липовой. На 90+6 минуте матча точный удар полузащитника Алана Цараева принёс победу «Арсеналу».

После этой победы «Арсенал» набрал 12 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблица Первой лиги. «Енисей» после четырёх туров имеет три очка и находится на 13-м месте.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Нефтехимиком». Игра пройдёт 11 августа в 19:00 мск. «Енисей» встретится с «Аланией» днём ранее. Матч также начнётся в 19:00 мск.

Турнирная таблица Первой лиги
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