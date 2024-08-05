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Тео Бонгонда высказался о результативности Угальде в последних матчах

Тео Бонгонда высказался о результативности Угальде в последних матчах
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда после матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) высказался о результативности одноклубника Манфреда Угальде в последних играх. Угальде забил четыре гола в трёх последних встречах.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«По-моему нужно оставаться быть настроенными на каждую игру и двигаться от матча к матчу. Потому что каждая игра важна и, если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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