Литвинов предположил, сколько голов за «Спартак» забьёт Угальде в сезоне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался высказался о результативности своего одноклубника Манфреда Угальде.

— Чем объяснишь результативность Угальде?

— Так я его настраивал сколько! Полгода рассказывал ему.

— Сколько забьёт в этом сезоне?

— Я думаю, он забьёт 15 мячей, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Угальде в этом матче оформил дубль. У него четыре гола в текущем сезоне.