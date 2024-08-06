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Станкович: я расколдовал Угальде? Бывает, что нужно просто приобнять и поддержать игрока

Станкович: я расколдовал Угальде? Бывает, что нужно просто приобнять и поддержать игрока
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о результативности нападающего команды Манфреда Угальде.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

— Вы расколдовали Угальде, он теперь забивает в каждом матче. В чём секрет? До вашего прихода у него была длительная серия без голов.
— Угальде — молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески, – сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Угальде в этом матче оформил дубль. У него четыре гола в текущем сезоне.

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