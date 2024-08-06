Станкович: я расколдовал Угальде? Бывает, что нужно просто приобнять и поддержать игрока

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о результативности нападающего команды Манфреда Угальде.

— Вы расколдовали Угальде, он теперь забивает в каждом матче. В чём секрет? До вашего прихода у него была длительная серия без голов.

— Угальде — молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески, – сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Угальде в этом матче оформил дубль. У него четыре гола в текущем сезоне.