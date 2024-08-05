Бонгонда: Маркиньосу нужно время на адаптацию в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда после матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) сказал, что новичку команды Маркиньосу нужно время на адаптацию.

«Маркиньос приехал буквально два-три дня назад, поэтому ему нужно время для адаптации. Когда я приехал в «Спартак», то мне также давали время для адаптации. Мы стараемся хорошо его приветствовать», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.