Литвинов: Соболев тренируется индивидуально на базе «Спартака», ему тяжело

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался высказался о своём одноклубнике Александре Соболеве. Ранее форварда отстранили от основной команды.
— Когда в последний раз виделся с Соболевым?
— Я вижусь с ним почти каждый день.
— И как он?
— Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».
— Вы примете его в команду обратно?
— Почему нет? Это наш игрок.
— Он же говорил, что хочет в «Зенит».
— Он не говорил это. Это внутренняя кухня и я не буду её раскрывать.
— Извинений для возвращения будет достаточно?
— Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Всё случается в футболе, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.