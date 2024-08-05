Литвинов: Соболев тренируется индивидуально на базе «Спартака», ему тяжело

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался высказался о своём одноклубнике Александре Соболеве. Ранее форварда отстранили от основной команды.

— Когда в последний раз виделся с Соболевым?

— Я вижусь с ним почти каждый день.

— И как он?

— Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».

— Вы примете его в команду обратно?

— Почему нет? Это наш игрок.

— Он же говорил, что хочет в «Зенит».

— Он не говорил это. Это внутренняя кухня и я не буду её раскрывать.

— Извинений для возвращения будет достаточно?

— Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Всё случается в футболе, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.