Литвинов: «Спартаку» не хватает Соболева, но Угальде в хорошей форме

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 3-го тура с «Крыльями Советов» (3:0), сказал, что команде не хватает нападающего Александра Соболева, которого отстранили от тренировок с основным составом на фоне возможного перехода в «Зенит».

— «Спартаку» не хватает Соболева в атаке?

— Он всё равно наш игрок, поэтому, конечно, не хватает. Но Угальде в хорошей форме, поэтому хорошая конкуренция.

— Какой тип нападающего нужен «Спартаку»?

— Не знаю, Угальде забивает и мы выигрываем. Это всех устраивает, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Угальде забил четыре гола в трёх последних матчах.

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.