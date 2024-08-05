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«Крылья Советов» заинтересованы в аренде нападающего «Динамо» Гладышева

«Крылья Советов» заинтересованы в аренде нападающего «Динамо» Гладышева
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о возможных переходах в это трансферное окно.

— Осинькин сказал о договоренности по трансферу Дмитриева из «Спартака».
— Без комментариев.

— Будет усиление, кроме Дмитриева? Писали про Грулева, Гладышева.
— Команда работает над этим. У Грулева перелом ноги. Гладышев нужен Личке. Если «Динамо» его отпустит, мы с удовольствием рассмотрим вариант с Гладышевым, — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и занимают последнее место в таблице.

Команда в четвёртый раз в своей истории проиграли три первых матча РПЛ, что ранее происходило в сезоне-1992, сезоне-2010, сезоне-2021/2022.

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