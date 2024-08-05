Первая лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 5 августа, матчем «Арсенал» — «Енисей» (2:1) завершился 4-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.
Все результаты матчей 4-го тура Первой лиги:
- «Уфа» — «Тюмень» — 2:2;
- «Балтика» — «Черноморец» — 2:0;
- «Торпедо» — «Чайка» — 1:1;
- «СКА-Хабаровск» — «Алания» — 0:3;
- «Урал» — «Сокол» — 0:0;
- «Шинник» — «Сочи» — 0:2;
- «Нефтехимик» — «Ротор» — 1:0;
- «Родина» — «КАМАЗ» — 0:1;
- «Арсенал» — «Енисей» — 2:1.
После четырёх сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал». Оружейники одержали победы во всех своих матчах и набрали 12 очков. На второй строчке располагается «Нефтехимик», который набрал девять очков. Тройку лучших замыкает «Чайка» с восемью очками.
На последнем месте находится ярославский «Шинник» с нулём очков.
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