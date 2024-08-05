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Первая лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 5 августа, матчем «Арсенал» — «Енисей» (2:1) завершился 4-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 4-го тура Первой лиги:

  • «Уфа» — «Тюмень» — 2:2;
  • «Балтика» — «Черноморец» — 2:0;
  • «Торпедо» — «Чайка» — 1:1;
  • «СКА-Хабаровск» — «Алания» — 0:3;
  • «Урал» — «Сокол» — 0:0;
  • «Шинник» — «Сочи» — 0:2;
  • «Нефтехимик» — «Ротор» — 1:0;
  • «Родина» — «КАМАЗ» — 0:1;
  • «Арсенал» — «Енисей» — 2:1.

После четырёх сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал». Оружейники одержали победы во всех своих матчах и набрали 12 очков. На второй строчке располагается «Нефтехимик», который набрал девять очков. Тройку лучших замыкает «Чайка» с восемью очками.

На последнем месте находится ярославский «Шинник» с нулём очков.

Турнирная таблица Первой лиги
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