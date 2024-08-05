Первая лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 5 августа, матчем «Арсенал» — «Енисей» (2:1) завершился 4-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 4-го тура Первой лиги:

«Уфа» — «Тюмень» — 2:2;

«Балтика» — «Черноморец» — 2:0;

«Торпедо» — «Чайка» — 1:1;

«СКА-Хабаровск» — «Алания» — 0:3;

«Урал» — «Сокол» — 0:0;

«Шинник» — «Сочи» — 0:2;

«Нефтехимик» — «Ротор» — 1:0;

«Родина» — «КАМАЗ» — 0:1;

«Арсенал» — «Енисей» — 2:1.

После четырёх сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал». Оружейники одержали победы во всех своих матчах и набрали 12 очков. На второй строчке располагается «Нефтехимик», который набрал девять очков. Тройку лучших замыкает «Чайка» с восемью очками.

На последнем месте находится ярославский «Шинник» с нулём очков.