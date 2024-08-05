Давыдов: хочу, чтобы в конце сезона «Спартак» и «Зенит» оторвались и боролись между собой

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о том, могут ли красно-белые составить конкуренцию за чемпионство «Зениту» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» должен брать «Зенит» за ручку и вдвоём идти вперёд, отрываться. Чтобы в концовке боролись между собой. Я это так вижу. И очень хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Будет непросто, «Зенит» на ходу, но, может, где-то болтанёт», — сказал Давыдов в выпуске YouTube-канала «Рейтинга Букмекеров».

Сегодня, 5 августа, завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. После трёх туров РПЛ «Спартак» заработал шесть очков в трёх матчах и занимает пятое место в турнирной таблице.