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Франция — Египет: Матета сравнял счёт на 83-й минуте

Франция — Египет: Матета сравнял счёт на 83-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Групама» (Лион) проходит полуфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между Францией и Египтом. Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 1
ДВ
Египет U23
0:1 Сабер – 62'     1:1 Матета – 83'     2:1 Матета – 99'     3:1 Олисе – 108'    
Удаления: нет / Файед – 92'

На 62-й минуте матча забил защитник сборной Египта Махмуд Сабер. На 83-й минуте счёт сравнял французский нападающий Жан-Филипп Матета.

Франция выиграла группу А с девятью очками, второе место заняли США (шесть очков), дальше расположились Новая Зеландия (три очка) и Гвинея (0 очков). В матче 1/4 финала французы победили сборную Аргентины со счётом 1:0. Сборная Египта начала турнир в группе С с Испанией, Узбекистаном и Доминиканской Республикой. Египтяне выиграли группу. На стадии четвертьфинала сборная Египта победила Парагвай со счётом 1:1, 5:4 пен.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

Турнирная таблица футбольного турнира Олимпиады-2024
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