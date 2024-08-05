«Крылья Советов» установили собственный антирекорд на старте нового сезона РПЛ

«Крылья Советов» пропустили 10 мячей в первых трёх матчах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Это новый антирекорд клуба по пропущенным голам в первых трёх стартовых играх.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ подопечные Игоря Осинькина разгромно проиграли «Зениту» со счётом 0:4. В следующем туре «Крылья Советов» уступили «Ростову» со счётом 1:3. В матче 3-го тура РПЛ подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» со счётом 0:3.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал девять очков за три матча.