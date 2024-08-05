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«Крылья Советов» установили собственный антирекорд на старте нового сезона РПЛ

«Крылья Советов» установили собственный антирекорд на старте нового сезона РПЛ
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«Крылья Советов» пропустили 10 мячей в первых трёх матчах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Это новый антирекорд клуба по пропущенным голам в первых трёх стартовых играх.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ подопечные Игоря Осинькина разгромно проиграли «Зениту» со счётом 0:4. В следующем туре «Крылья Советов» уступили «Ростову» со счётом 1:3. В матче 3-го тура РПЛ подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал девять очков за три матча.

Турнирная таблица РПЛ
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