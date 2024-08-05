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Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Маринакис хочет приобрести «Монцу» — источник

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Маринакис хочет приобрести «Монцу» — источник
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Греческий бизнесмен Евангелос Маринакис, владеющий клубами «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос», собирается приобрести итальянскую «Монцу», сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, миллиардер хочет купить команду в Серии А, так как мечтает создать клубную систему. Сообщается, что между сторонами уже ведётся обсуждение.

Напомним, Маринакис стал владельцем «Олимпиакоса» в 2010 году, в прошлом сезоне команда выиграла Лигу конференций. Бизнесмен купил «Ноттингем Форест» в 2017 году, за это время клуб смог подняться из Чемпионшипа и остаться в английской Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Серии А «Монца» заняла 12-е место, набрав 45 очков за 38 матчей.

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