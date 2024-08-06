Защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам после победы над «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич обратился к болельщикам красно-белых после победы в матче 3-го Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

«Привет, красно-белые. Очень счастлив этой победе, сегодня мы отыграли на «ноль». Надеюсь, что продолжим играть так весь сезон. Ваша поддержка дополнительно помогает, чтобы также играть и продолжать в том же духе», — приводит слова Бабича пресс-служба «Спартака».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.