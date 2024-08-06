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Защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам после победы над «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам после победы над «Крыльями Советов»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич обратился к болельщикам красно-белых после победы в матче 3-го Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Привет, красно-белые. Очень счастлив этой победе, сегодня мы отыграли на «ноль». Надеюсь, что продолжим играть так весь сезон. Ваша поддержка дополнительно помогает, чтобы также играть и продолжать в том же духе», — приводит слова Бабича пресс-служба «Спартака».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

Турнирная таблица РПЛ
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