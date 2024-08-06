Тренер Армении Березовский — об интересе «Ланса» к Сперцяну: как трамплин, было бы неплохо

Главный тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» и национальной команды Эдуарда Сперцяна в «Ланс».

«Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо. Но в России можно поддерживать хорошую форму, если останется. До старта Лиги Наций остался месяц, ему надо набрать хорошую форму в «Краснодаре». В «Лансе» то же самое будет, думаю. Всё зависит от него», – приводит слова Березовского Metaratings.

Сообщалось, что «Краснодар» готов продать Сперцяна за сумму не меньше 18 млн. Французский «Ланс» уже делал предложение южанам меньше этой суммы, однако клуб не вышел из переговоров. К Сперцяну также проявляют интерес другие команды из европейских лиг, но официального предложения не было.

24-летний Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл пять матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на по