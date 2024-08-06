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Сергей Корниленко: Соболев — парень взрослый, он примет правильное решение

Сергей Корниленко: Соболев — парень взрослый, он примет правильное решение
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с отстранением нападающего «Спартака» Александра Соболева от тренировок с основной командой. До «Спартака» Соболев выступал за самарский клуб.

«Саша — парень взрослый, не молодой обиженный ребёнок. Я думаю, что он примет правильное решение, а его карьера сложится удачно. Я надеюсь, ему хватит здравых мыслей, чтобы принять правильное решение», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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