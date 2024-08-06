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Нападающий «Спартака» Бонгонда высказался об интересе «Барселоны» к нему

Нападающий «Спартака» Бонгонда высказался об интересе «Барселоны» к нему
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался об интересе к нему «Барселоны».

«Слышал эти новости, но я не знаю ничего об этом. Я остаюсь здесь и играю за «Спартак», — приводит слова Бонгонды «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик видит в Бонгонде замену Ансу Фати.

Бонгонда родился в Бельгии, но представляет национальную команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. 28-летний футболист стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил воcемь голов и сделал две результативные передачи.

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