Ташуев — о Тюкавине: альтернатива ему должна быть всегда

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о том, что у московского «Динамо» должна быть альтернатива нападающему Константину Тюкавину.

«На одном нападающим не вытянешь сезон, альтернатива Тюкавину должна быть всегда. Все понимают, что это настоящий бомбардир, ему нужно прибавить в атлетизме и быть всё лучше и лучше во взаимодействиях с партнерами по команде. Раньше ему давали пространство, так как его плохо знали», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» согласовало сделку по переходу нападающего олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба. Маухуб выступает за команду «Раджа Касабланка» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.