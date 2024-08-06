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Определились сборные, которые сыграют в финале футбольного турнира Олимпиады 2024

Завершился полуфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между Францией и Египтом. Сборная Франции одержала победу в игре со счётом 3:1 (2:0 д.вр.). Таким образом, определились сборные, которые сыграют в финале футбольного турнира Олимпиады 2024.

Финал футбольного турнира Олимпиады 2024:

Франция — Испания.

Матч пройдёт в пятницу, 9 августа, на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В матче 1/4 финала французы победили сборную Аргентины со счётом 1:0. Сборная Испании на стадии 1/2 финала турнира победила Марокко со счётом 2:1. В матча 1/4 финала испанцы победили японцев со счётом 3:0.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).