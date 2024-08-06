Валиева с Худайбердиевой смотрели за игрой, Романцев обнимался со Станковичем. Фото матча

Вчера, 5 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».