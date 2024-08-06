Ташуев объяснил высокую результативность Глушенкова в «Зените»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о результативности нападающего Максима Глушенкова в санкт-петербургском «Зените».

«Семак нашел правильную позицию для Глушенкова. Он изначально был правым инсайдом, его диапазон действий очень высокий. Это настоящая находка, он везде. «Ростов» очень неудачно сыграл в защите. Осипенко выпал из игры, складывается ощущение, что это может быть какой‑то психологический фактор», — сказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».

25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Самые титулованные футбольные клубы России: