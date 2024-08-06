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Арне Слот объяснил пассивность «Ливерпуля» на трансферном рынке

Арне Слот объяснил пассивность «Ливерпуля» на трансферном рынке
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Новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о трансферах на вход в английскую команду на фоне отсутствия подписаний в летнее трансферное окно.

«Не так легко найти игроков, которые достойны «Ливерпуля» и смогут улучшить команду», — приводит слова Слота derbyderbyderby.it.

Напомним, 45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. Напомним, «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

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