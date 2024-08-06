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Деограсия заявил, что ЦСКА поборется за победу в РПЛ в этом сезоне

Деограсия заявил, что ЦСКА поборется за победу в РПЛ в этом сезоне
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения команды в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА (1:5) заявил, что московский клуб может бороться за чемпионов в этом сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

«ЦСКА — клуб, который имеет большое значение в российском футболе, клуб с историей. Не сомневаюсь, что они могут бороться за чемпионство в этом сезоне. У них хорошая команда, квалифицированные футболисты. Всё возможно», — приводит слова Деограсии Metaratings.

По итогам 3-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший семь очков.

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