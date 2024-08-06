Деограсия заявил, что ЦСКА поборется за победу в РПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения команды в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА (1:5) заявил, что московский клуб может бороться за чемпионов в этом сезоне.

«ЦСКА — клуб, который имеет большое значение в российском футболе, клуб с историей. Не сомневаюсь, что они могут бороться за чемпионство в этом сезоне. У них хорошая команда, квалифицированные футболисты. Всё возможно», — приводит слова Деограсии Metaratings.

По итогам 3-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший семь очков.

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