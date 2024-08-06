Деян Станкович рассказал о напутствии от Олега Романцева

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о напутствии легенды красно-белых Олега Романцева перед матчем 3-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (3:0).

«Что мне сказал Романцев перед матчем? Для меня это большая честь, что мы выступаем в присутствии такого человека, такой легенды. Он пожелал удачи, не сдаваться, хорошего чемпионата», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

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