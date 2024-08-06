Футбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 5 августа

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоялись полуфинальные матчи турнира по футболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

1/2 финала мужского футбольного турнира на ОИ-2024:

Марокко — Испания — 1:2;

Франция — Египет — 3:1 (1:1 — основное время, 2:0 — доп.).

Таким образом, в финале футбольного турнира на Олимпиаде сыграют национальные команды Франции и Испании. В матче за бронзу встретятся сборные Египта и Марокко.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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