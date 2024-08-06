«Спартак» обратился к Станковичу на фоне последних результатов команды

«Спартак» обратился к главному тренеру клуба Деяну Станковичу после разгромной победы в матче третьего тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«2 победы в 2 домашних матчах сезона! Отличный старт, тренер!», — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в предыдущей встрече «Спартак» на своём поле разгромил московское «Динамо» в матче Кубка России.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков.

В следующем туре «Спартак» проведёт матч с «Ахматом». Встреча состоится 11 августа в Москве.

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