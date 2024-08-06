Генич объяснил, почему Галицкий не уволит Мусаева после неудачного старта «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему президент «Краснодара» Сергей Галицкий не уволит наставника команды Мурада Мусаева после неудачного старта в новом сезоне РПЛ.

«Нет, отставки Мусаева не будет ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц. Потому что Сергей Николаевич ни за что не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева. Он признает ошибку перед всем футбольным людом, перед своими подчинёнными, что он был неправ, пригласив Мусаева? Из «Краснодара» Мусаев уйдёт только тогда, когда придет сам и скажет: «Извините, я не справляюсь, второй раз не получилось, я ухожу», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На данный момент «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в трёх матчах. На старте сезона команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

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