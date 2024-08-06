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«Факел» подаст жалобу на судейство в матче с «Краснодаром» — источник

«Факел» подаст жалобу на судейство в матче с «Краснодаром» — источник
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«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча третьего тура чемпионата России с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт» Напомним, встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

По данным источника, «Факел» подаст жалобу на судейские решения в двух моментах встречи. Первый — непоказанная вторая желтая карточка полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Второй — незасчитанный гол полузащитника Дилана Мертенса на 75-й минуте.

На данный момент «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в трёх матчах. «Факел», в свою очередь, занимает предпоследнее место, записав в свой актив одно очко.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА, а «Факел» проведёт матч с «Крыльями Советов».

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