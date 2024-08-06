Экс-игрок сборной Беларуси считает, что Глушенков может заиграть в мадридском «Реале»

Бывший футболист сборной Белоруссии Геннадий Тумилович, ныне возглавляющий пляжный клуб «Кристалл», выразил мнение, что российский нападающий «Зенита» Максим Глушенков способен заиграть в мадридском «Реале» или в топ-командах Англии.

«Уровень Глушенкова — любая лучшая команда, любой «Манчестер», мадридский «Реал». Думаю, нигде не потеряется. Это именно согласно тому, как он играет сейчас. Сколько это продлится? Думаю, сезонов десять минимум», — сказал Тумилович в эфире «Матч ТВ».

25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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