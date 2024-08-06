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Тони Кроос высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду

Тони Кроос высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о нападающем Лионеле Месси и форварде Криштиану Роналду.

«Они привязаны к успеху на протяжении всей своей карьеры. Это не остановить. И они решили не останавливаться на пике, как 95 процентов всех игроков, а ещё немного насладиться футболом, и это хороший путь. И если тебя это устраивает, то всё в порядке. Но также очевидно, что, например, для Криштиану дела никогда не были такими, как в «Реале». Я уверен, что он сам видит то же самое», — приводит слова Крооса Bild.

Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2.

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