Кроос рассказал, чем похожи Роналду и Модрич

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, чем похожи Криштиану Роналду и Лука Модрич.

«Думаю, Модрич хочет играть до тех пор, пока может. Я никогда к этому не стремился, но будет здорово, если он сможет поиграть ещё год. У каждого свой путь.

Лука и Криштиану одержимы успехом на протяжении всей карьеры, это никогда не прекратится. Они решили не останавливаться на достигнутом, и они продолжают наслаждаться футболом. Если их всё устраивает, значит, всё хорошо», — приводит слова Крооса Bild.

Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии встречалась с испанской национальной командой. Бундестим уступила со счётом 1:2.

Полузащитник провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.

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