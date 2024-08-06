В «Жироне» отреагировали на неуважительное высказывание Довбика в адрес клуба

Представителям «Жироны» не понравилось заявление бывшего форварда команды Артёма Довбика после перехода в «Рому», сообщает AS.

По данным источника, в клубе негативно отреагировали на такие слова Артёма: «Жирона» – это маленький клуб в Испании, а «Рома» – очень большой клуб с большой историей».

Эти слова были сказаны в интервью клубному каналу «Ромы».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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