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Переход Довбика в «Рому» – в пятёрке самых дорогих трансферов украинцев в истории футбола

Переход Довбика в «Рому» – в пятёрке самых дорогих трансферов украинцев в истории футбола
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Украинский нападающий Артём Довбик недавно стал игроком «Ромы». Данный трансфер вошёл в пятёрку самых дорогих трансферов украинцев в истории.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Жирона» получит за Артёма € 30,5 млн фиксированной суммы. Бонусная часть составляет ещё плюс € 6 млн. Также испанский клуб договорился о 10% от предстоящей продажи украинского нападающего.

Таким образом, этот трансфер стал четвёртым среди самых дорогих переходов украинцев в истории футбола. На первой строчке — переход Михаила Мудрика в «Челси» за € 70 млн, на второй строчке переход Андрея Шевченко в тот же «Челси» за € 43.88 млн, на третьем месте трансфер Александра Зинченко в «Арсенал» за € 35 млн, замыкает пятёрку трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию» за € 25 млн.

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