В «Жироне» прокомментировали переход Довбика в «Рому»

«Жирона» поблагодарила украинского форварда Артёма Довбика за выступление в каталонской команде.

«Клуб благодарит Артёма Довбика за его старания, работу и самоотверженность в течение сезона, который он провёл с нами. Его выступления и преданность были фундаментальными для успехов, которых мы добились вместе.

Удачи, Артём», — говорится в заявлении «Жироны» на официально сайте клуба. Отметим, данное заявление было опубликовано до скандальных слов Довбика о том, что «Жирона» является маленьким клубом.

Ранее сообщалось, что римский клуб заплатил «Жироне» € 30,5 млн без учёта бонусов. Сам игрок ради трансфера в Италию отказался от предложения мадридского «Атлетико».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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