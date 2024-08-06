Барко, Угальде и Глушенков — в сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 3-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» — по три футболиста. Ещё два представителя — у ЦСКА. Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Срджан Бабич («Спартак»), Жерзино Ньямси («Локомотив»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Вендел («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак»).

Нападающие: Максим Глушенков («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Матео Кассьерра («Зенит»).

Напомним, по итогам трёх туров лидером российского чемпионата является «Зенит», набравший девять очков.

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