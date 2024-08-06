Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» рассказали о состоянии Гарри Кейна в преддверии нового сезона

В «Баварии» рассказали о состоянии Гарри Кейна в преддверии нового сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал, когда форвард Гарри Кейн вернётся к тренировкам после Евро-2024.

«Он здоров! Гарри вернётся в середине недели.

Травмы были не столь уж серьёзными; разочарование из-за проигранного финала Евро было сильнее», — приводит слова Эберля Sky Sports.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Этот финал стал очередным проигранным решающим матчем в карьере Гарри Кейна. На счету нападающего пока нет ни одного трофея.

В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в 32 матчах Бундеслиги.

Кейн с пиццей в руках прошёл мимо журналистов после матча Евро

Материалы по теме
«Время Кейна и Роналду ушло». Итоги Евро-2024 с Геннадием Орловым
Эксклюзив
«Время Кейна и Роналду ушло». Итоги Евро-2024 с Геннадием Орловым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android