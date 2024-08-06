В «Баварии» рассказали о состоянии Гарри Кейна в преддверии нового сезона

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал, когда форвард Гарри Кейн вернётся к тренировкам после Евро-2024.

«Он здоров! Гарри вернётся в середине недели.

Травмы были не столь уж серьёзными; разочарование из-за проигранного финала Евро было сильнее», — приводит слова Эберля Sky Sports.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Этот финал стал очередным проигранным решающим матчем в карьере Гарри Кейна. На счету нападающего пока нет ни одного трофея.

В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в 32 матчах Бундеслиги.

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