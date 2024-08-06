Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» на второе подряд чемпионство в Германии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил шансы своей команды на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдёт в мае. Речь сейчас идёт о том, что произойдет в августе. Чем лучше мы начнём, тем лучше сможем финишировать.

У нас заложен фундамент, но, вероятно, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, нам нужно освежиться. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет маловато. Нам нужно развиваться и становиться лучше», – приводит слова Алонсо Kicker.

В прошлом сезоне леверкузенцы выиграли Бундеслигу, прервав серию «Баварии» из 11 победных сезонов подряд.

Напомним, новый сезон немецкой Бундеслиги стартует 23 августа матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» с леверкузенским «Байером». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче