Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» на второе подряд чемпионство в Германии

Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» на второе подряд чемпионство в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил шансы своей команды на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдёт в мае. Речь сейчас идёт о том, что произойдет в августе. Чем лучше мы начнём, тем лучше сможем финишировать.

У нас заложен фундамент, но, вероятно, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, нам нужно освежиться. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет маловато. Нам нужно развиваться и становиться лучше», – приводит слова Алонсо Kicker.

В прошлом сезоне леверкузенцы выиграли Бундеслигу, прервав серию «Баварии» из 11 победных сезонов подряд.

Напомним, новый сезон немецкой Бундеслиги стартует 23 августа матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» с леверкузенским «Байером». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче

Материалы по теме
Гранит Джака — о переходе в «Байер»: для меня это был не шаг назад, а два шага вперёд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android