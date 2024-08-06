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«Арсенал» может попробовать приобрести одну из главных звёзд «Баварии»

«Арсенал» может попробовать приобрести одну из главных звёзд «Баварии»
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По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, вингер «Баварии» Лерой Зане, вопреки слухам, не покинет команду в летнее окно трансфера.

Как сообщает источник, 28-летний немец полностью сосредоточен на выступлениях за мюнхенскую команду и возможном продлении контракта.

Договор о сотрудничестве Зане с клубом рассчитан до лета следующего года. Но пока подписание нового контракта не находится на финальной стадии. Поэтому за ситуацией вокруг Зане внимательно следит «Арсенал», который рассматривает вариант покупки вингера. У тренера лондонцев Микеля Артеты отличные отношения с полузащитником ещё со времен «Манчестер Сити».

Напомним, в начале июля сообщалось, что Лерой Зане перенёс операцию в связи со старой травмой.

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