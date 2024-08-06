«Атлетико» увеличил предложение по трансферу нападающего «Ман Сити» Альвареса

Мадридский «Атлетико» улучшил своё предложение по переходу нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Указано, что официальное предложение – в районе € 75 млн с учётом бонусов. Источник также сообщает, что переход форварда Саму Омородиона из «Атлетико» в «Челси» по-прежнему зависит от ситуации с Альваресом.

Была информация, что «Манчестер Сити» может продать Альвареса в зарубежный клуб за € 75-80 млн. Хулиан заявлял, что примет решение о своём будущем после выступления за Аргентину на Олимпиаде – команда 2 августа, вылетела из турнира.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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