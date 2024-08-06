Артём Довбик опубликовал пост о «Жироне» после перехода в «Рому»

Форвард «Ромы» Артём Довбик поблагодарил «Жирону» и болельщиков испанского клуба после трансфера в римскую команду.

«Я хочу поблагодарить футбольный клуб «Жирона» за доверие ко мне и болельщикам, за поддержку команды в трудные времена.

В этом году это было великое приключение, и я очень горжусь тем, что являлся маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем», — написал Довбик в соцсети.

2 августа «Рома» объявила о подписании соглашения с 27-летним украинцем. Договор с клубом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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