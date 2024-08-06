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«Реалу» вручили ключ от американского города Шарлотт

«Реалу» вручили ключ от американского города Шарлотт
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Городской совет Шарлотта (Северная Каролина, США) вручил мадридскому «Реалу» ключ от города, сообщается на сайте клуба.

Мероприятие прошло в правительственном центре Шарлотт-Мекленбург. Церемонию посетили директор по международным институциональным связям «Реала» Эмилио Бутрагеньо, директор по профессиональному футболу Сантьяго Солари и бывший защитник клуба бразилец Роберто Карлос.

Гостей приняла исполняющая обязанности мэра города Данте Андерсон.

Напомним, «Реал» 7 августа в Шарлотте проведёт товарищеский матч с «Челси». Этот матч станет для испанского клуба четвёртым в преддверии нового сезона. Ранее в двух товарищеских играх мадридцы уступили, проиграв «Милану» и «Барселоне», также была добыта победа в игре с «Альбасете».

Первый официальный матч нового сезона мадридцы проведут 14 августа против «Аталанты». Это будет игра за Суперкубок Европы.

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