Тони Кроос высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч»

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, завершивший карьеру после Евро-2024, высказался о том, что за время карьеры так и не выиграл престижную награду «Золотой мяч».
«Золотой мяч» — не тот трофей, к которому я стремился. Но это не имеет никакого отношения к тому факту, что я его не выигрывал.
Профили игроков мирового уровня, получавших эту награду, всегда были похожи. Но мой был другим.
В моей команде играли футболисты мирового уровня: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема. Так что я помогал им в этом.
Если бы мы стали чемпионами Европы, у меня был бы шанс на «Золотой мяч», — приводит слова Крооса Bild.
Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2.
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