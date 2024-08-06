«Я готов уйти». Главный тренер сборной Украины Ребров ярко высказался о своей работе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал оценку своей работе.

– Андрей Николаевич, в прошлом месяце был исполком, который выразил вам доверие. Насколько я понимаю, вы как вице-президент и член исполкома тоже оценили свою работу?

– Нет, так не было.

– Как было? Как вы оцениваете свою работу и как главный тренер, и как вице-президент, один из руководителей ассоциации?

– Если на исполкоме ко мне есть вопросы об институте национальных сборных, то я постоянно поддерживаю, помогаю, что нужно. Но я не могу давать себе оценку. Я вообще считаю, что все мы должны уважать работу тренера. Если подсчитать, сколько дней, даже не недель, я провёл с командой, если не считать этот месяц на Евро, то за этот год меньше месяца мы работали вместе.

Если смотреть на опыт ведущих команд Европы, никто не подписывает тренера на один год. Потому что это слишком мало, чтобы игроки даже поняли твои идеи. Потому что очень много игроков, которые приезжают из других команд, и стиль игры этих команд может отличаться. И нужно время, чтобы игроки хотя бы поняли требования. И нужна практика, нужны игры.

Сейчас прошёл год. Я согласился подписать контракт на три года – на два отборочных цикла. Если сейчас кого-то не удовлетворяю, я готов уйти. Но я считаю, что было немного времени.

Я разговаривал с Андреем Николаевичем Шевченко. Я думаю, что очень важен этот отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года. Если я увижу, что у меня не выходит, я не буду здесь сидеть и говорить: «Да нет, я должен, у меня есть контракт». Нет, этого не будет.

Поэтому сейчас мне важно лучше проявить себя, лучше проявить команду в этом отборочном цикле, и дальше посмотрим. Это важно. И это не вопрос исполкома, кто доверяет или нет. Сейчас есть контракт, и я считаю, что первый год мы провели неплохо. Сейчас нужно проанализировать, двигаться дальше, и посмотрим на будущее», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, Украина заняла последнее место в своей группе на Евро-2024.

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