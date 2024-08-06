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Сергей Ребров раскрыл, как украинские футболисты просили его покинуть раздевалку на Евро

Сергей Ребров раскрыл, как украинские футболисты просили его покинуть раздевалку на Евро
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как полузащитник Андрей Ярмоленко попросил об общении без тренера во время Евро-2024.

«После первой игры футболисты даже сами себя спрашивали. Даже Ярмоленко уже после пресс-конференции подошёл и сказал: «Можно мы пообщаемся командой?».

Потому что проблема была, когда мы вошли в раздевалку, я смотрю – некоторые игроки сидят с телефонами и смотрят, какая оценка у них и что им там болельщики пишут. И читают, а кто виноват. И ищут не себя, а кого-нибудь другого. Наверное, поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой.

Что произошло? О чём мы думаем? О том, что мы говорим перед игрой, насколько она важна для всей Украины? А я всегда говорю: вы выходите на поле, взяли флаг Украины – всё очень хорошо. Но все будут смотреть не это, а как вы сражаетесь на поле», – приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Напомним, Украина заняла последнее место в своей группе на Евро-2024.

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