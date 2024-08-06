Сергей Ребров раскрыл, как украинские футболисты просили его покинуть раздевалку на Евро

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как полузащитник Андрей Ярмоленко попросил об общении без тренера во время Евро-2024.

«После первой игры футболисты даже сами себя спрашивали. Даже Ярмоленко уже после пресс-конференции подошёл и сказал: «Можно мы пообщаемся командой?».

Потому что проблема была, когда мы вошли в раздевалку, я смотрю – некоторые игроки сидят с телефонами и смотрят, какая оценка у них и что им там болельщики пишут. И читают, а кто виноват. И ищут не себя, а кого-нибудь другого. Наверное, поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой.

Что произошло? О чём мы думаем? О том, что мы говорим перед игрой, насколько она важна для всей Украины? А я всегда говорю: вы выходите на поле, взяли флаг Украины – всё очень хорошо. Но все будут смотреть не это, а как вы сражаетесь на поле», – приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Напомним, Украина заняла последнее место в своей группе на Евро-2024.

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